Подоляк заявил, что США потратили на помощь Украине $114 млрд с начала СВО

Соединенные Штаты потратили на финансовую помощь Украине $114 млрд. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, чьи слова приводит Le Point.

Он отверг данные о том, что Вашингтон с февраля 2022 года потратил на Украину сумму от 300 до 500 миллиардов долларов.

«Общая сумма американской помощи Украине составляет 114 миллиардов долларов, не 300 и не 500 миллиардов», — уточнил Подоляк.

По его словам, большая часть этих денег пришлась на военный сектор. Поставки вооружений из США он оценил в две трети от всех денег. Он также уточнил, что часть из них отправилась американским оборонным компаниям.

4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину.