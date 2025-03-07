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В офисе Зеленского раскрыли, сколько США потратили на Украину

Подоляк заявил, что США потратили на помощь Украине $114 млрд с начала СВО
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Efrem Lukatsky/AP

Соединенные Штаты потратили на финансовую помощь Украине $114 млрд. Об этом заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк, чьи слова приводит Le Point.

Он отверг данные о том, что Вашингтон с февраля 2022 года потратил на Украину сумму от 300 до 500 миллиардов долларов.

«Общая сумма американской помощи Украине составляет 114 миллиардов долларов, не 300 и не 500 миллиардов», — уточнил Подоляк.

По его словам, большая часть этих денег пришлась на военный сектор. Поставки вооружений из США он оценил в две трети от всех денег. Он также уточнил, что часть из них отправилась американским оборонным компаниям.

4 февраля президент США Дональд Трамп сообщил, что готов продолжить поддержку Украины, если Киев предоставит Вашингтону доступ к редкоземельным металлам. По его словам, украинская сторона уже выразила готовность к такому соглашению.

Позднее глава Белого дома подчеркнул, что США вложили в Украину свыше $300 млрд и намерены получить эквивалент в виде редкоземельных металлов на сумму около $500 млрд.

Ранее в Госдуме заявили, что Зеленский продаст Украину.

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