В Латакию направили подкрепления войск переходного правительства из-за восстания

Восстание алавитов — сторонников свергнутого президента Башара аль-Асада вынудило переходные власти Сирии направить дополнительные войска в Латакию из Дамаска. Об этом сообщает телеканал Al Hadath со ссылкой на источники в Дамаске.

Дамаск как официальная столица Сирии контролируется террористической группировкой «Хайят Тахрир Аш-Шам» (запрещена в России), как и некоторые другие регионы страны — большая часть переходного правительства состоит из членов этой группировки, в том числе пост президента на переходный период занимает глава ХТШ Ахмед Хусейн аш-Шараа.

Тем временем в Латакии переходные власти Сирии объявили о введении комендантского часа вплоть до 10 часов утра пятницы, 7 марта.

Сообщается о том, что в квартале Эз-Зираа произошли ожесточенные перестрелки между сторонниками бывшего президента Сирии Башара Асада и бойцами спецподразделений вооруженных сил переходного правительства республики.

В ноябре прошлого года вооруженные группировки сирийской оппозиции начали крупное наступление на правительственные войска в западных районах провинции Алеппо. Взяв город Алеппо, они заняли Хомс, Хаму и Дамаск.

В декабре командование сирийской армии объявило, что правление Асада «закончилось». В МИД России сообщили, что экс-президент Сирии решил оставить пост главы государства и покинул республику.

Ранее в США заявили, что Россия может расширить присутствие в Сирии.