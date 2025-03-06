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В США призвали Зеленского доказать серьезность намерений по конфликту на Украине

Брюс: Зеленский должен доказать серьезность намерений, чтобы двигаться дальше
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Brian Snyder/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы двигаться дальше. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.

Брюс подчеркнула, что для урегулирования конфликта нужны переговоры двух сторон.

6 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Украины согласиться остановить огонь в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.

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Переговоры о мире на Украине
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