В США призвали Зеленского доказать серьезность намерений по конфликту на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский должен доказать серьезность своих намерений по урегулированию конфликта, чтобы двигаться дальше. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, передает РИА Новости.

«Если президент и госсекретарь сочтут, что Зеленский серьезно настроен, и мы сможем продвигаться вперед, то мы так и сделаем. Ждем с нетерпением этого», — сказала она.

Брюс подчеркнула, что для урегулирования конфликта нужны переговоры двух сторон.

6 марта агентство Bloomberg сообщило, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп требует от Украины согласиться остановить огонь в обмен на возможность подписать сделку по разработке ресурсов.

До этого президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на заседании Евросовета заявил о стремлении и готовности Украины к «справедливому миру». Среди шагов на пути к «миру» он назвал прекращение ударов по энергетической и другой инфраструктуре, перемирие на море, а также освобождение пленных. Таким образом президент Украины якобы захотел удостовериться, что Россия не пойдет на обман и саботирование.

Ранее президент Польши Анджей Дуда раскрыл, в каком случае на Украине не будет европейских солдат.