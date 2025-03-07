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В России оценили идею Мелони о предоставлении Украине гарантий безопасности НАТО

Полковник Матвийчук: идея Мелони о гарантиях Украине развяжет мировую войну
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Pool/Reuters

Предложение премьер-министра Италии Джорджи Мелони о предоставлении Украине гарантии безопасности в виде пятой статьи НАТО о коллективной обороне приведет к мировой войне. С таким предупреждением в беседе с News.ru выступил полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук.

«ЕС пытается найти хоть какой-то способ противостоять России. Их военные союзы — Германия, Франция, Англия, — они нежизнеспособны из-за маломощности армий и военной экономики, они пытаются привлечь туда США», — сказал Матвийчук.

Он подчеркнул, что американский лидер Дональд Трамп не будет участвовать в таких авантюрах. По словам полковника, идея Мелони означает «прямое противостояние НАТО и России, а значит, третью мировую войну».

До этого премьер-министр Италии Джорджа Мелони предложила распространить действие 5-й статьи НАТО на Украину, что могло бы стать альтернативой ее вступлению в альянс. По ее мнению, такой шаг обеспечил бы Киеву надежные гарантии безопасности и был бы более эффективным, чем развертывание миротворцев. Заявление Мелони прозвучало по итогам экстренного саммита Евросоюза, где также рассматривались поставки вооружений и долгосрочные стратегии урегулирования российско-украинского конфликта.

Ранее польский генерал заявил о готовности к войне с Россией.

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