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В Европе прочитали по губам «леденящие душу» слова Вэнса

DE: Вэнс перед выступлением президента США в конгрессе говорил о полной расплате
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Matthias Schrader/AP

Вице-президент США Джей Ди Вэнс перед выступлением президента США в американском конгрессе заявил спикеру палаты представителей Майку Джонсону о некоей «расплате». Об этом пишет британское издание Daily Express со ссылкой на эксперта по чтению по губам Джереми Фримера.

«Вэнс был замечен за несколько минут до выступления… (президента США. — прим. ред.) в конгрессе, высказав леденящую душу угрозу», — сообщил эксперт.

Как отметил Фример, Вэнс говорил о «расплате», однако издание не пишет, в чей адрес могли быть произнесены эти слова.

«Полная расплата, и она давно назрела», — заявил, по мнению Фримера, Вэнс Майку Джонсону.

Как напоминается в материале издания, эти предполагаемые слова были произнесены после перепалки американского и украинского лидеров в Белом доме 28 февраля.

28 февраля встреча украинского лидера Владимира Зеленского в Овальном кабинете с президентом США завершилась перепалкой. Глава США обвинил украинского президента в нежелании прекращать огонь, заявив, что у Киева «нет сильных карт» в конфликте против России. После этой ссоры Зеленский покинул Белый дом и отправился давать интервью на Fox News.

Ранее в США посоветовали Зеленскому сконцентрироваться на завершении конфликта.

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