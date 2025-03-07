Зеленский посетит ЮАР в апреле

В ЮАР подтвердили, что Зеленский посетит страну 10 апреля

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья.

«Да, это подтверждено», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

В конце февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что приветствует конструктивное взаимодействие с президентом Зеленским и с нетерпением ждет возможности вскоре принять его в Южной Африке с государственным визитом.

Он добавил, что ЮАР по-прежнему привержена поддержке процесса диалога между Россией и Украиной.

5 марта во французском правительстве сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют в скором времени посетить США с официальным визитом. Цели визита там не прояснили.

Ранее лидеры G20 поприветствовали конструктивные инициативы по Украине.