Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский посетит ЮАР в апреле

В ЮАР подтвердили, что Зеленский посетит страну 10 апреля
close
Emilija Jefremova/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский 10 апреля посетит с рабочим визитом Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента африканской страны Винсент Магвенья.

«Да, это подтверждено», — сказал он, отвечая на вопрос агентства.

В конце февраля президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что приветствует конструктивное взаимодействие с президентом Зеленским и с нетерпением ждет возможности вскоре принять его в Южной Африке с государственным визитом.

Он добавил, что ЮАР по-прежнему привержена поддержке процесса диалога между Россией и Украиной.

5 марта во французском правительстве сообщили, что президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и украинский лидер Владимир Зеленский планируют в скором времени посетить США с официальным визитом. Цели визита там не прояснили.

Ранее лидеры G20 поприветствовали конструктивные инициативы по Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами