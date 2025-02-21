Президент ЮАР ожидает Зеленского с визитом

Рамафоса заявил, что в скором времени ожидает Зеленского с визитом в ЮАР

Президент ЮАР Сирил Рамафоса ожидает украинского президента Владимира Зеленского с официальным визитом. Об этом он сообщил в соцсети X.

«Я приветствую конструктивное взаимодействие с президентом Зеленским и с нетерпением жду возможности вскоре принять его в Южной Африке с государственным визитом», — написал Рамафоса.

По его словам, они оба согласились с тем, что всеобъемлющий мирный процесс крайне необходим.

В поиске решения конфликта и обеспечении прочного мира должны участвовать все стороны, отметил президент и добавил, что ЮАР по-прежнему привержена поддержке процесса диалога между Россией и Украиной.

До этого министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни заявлял, что в мирной конференции по урегулированию конфликта на Украине должны принять участие члены БРИКС.

Ранее Зеленский, говоря о сделке с США о ресурсах, заявил, что не продаст страну.