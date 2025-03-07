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Трамп ограничил полномочия DOGE и призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»

Трамп ограничил полномочия Маска при сокращении штата DOGE
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Win McNamee/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска действовать осторожно при сокращении штата департамента. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора»», — заявил он.

По словам главы государства, представители администрации знакомятся с различными чиновниками и могут довольно точно определить, кто из них останется у власти, а кто уйдет. Трамп подчеркнул, что важно сократить количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, чтобы оставить лишь наиболее продуктивных сотрудников.

Он добавил, что в данном вопросе DOGE добился невероятного успеха.

6 марта газета Politico писала, что политик провел встречу с высокопоставленными членами своей администрации. Во время нее он заявил, что Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Ранее сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.

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