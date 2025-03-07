Трамп ограничил полномочия DOGE и призвал Маска использовать «скальпель вместо топора»

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал руководителя Департамента эффективности государственного управления (DOGE), миллиардера Илона Маска действовать осторожно при сокращении штата департамента. Об этом он написал на своей странице в соцсети Truth Social.

«Мы говорим «скальпель» вместо «топора»», — заявил он.

По словам главы государства, представители администрации знакомятся с различными чиновниками и могут довольно точно определить, кто из них останется у власти, а кто уйдет. Трамп подчеркнул, что важно сократить количество сотрудников до того уровня, на котором они должны быть, чтобы оставить лишь наиболее продуктивных сотрудников.

Он добавил, что в данном вопросе DOGE добился невероятного успеха.

6 марта газета Politico писала, что политик провел встречу с высокопоставленными членами своей администрации. Во время нее он заявил, что Маск уполномочен давать рекомендации департаментам, но не принимать односторонних решений по кадровому обеспечению и политике.

Ранее сообщалось, что лимит Маска в $1 на госрасходы парализовал работу федеральных агентств США.