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В США хотят запретить въезд мигрантов под предлогом борьбы с туберкулезом

WSJ: Трамп может запретить мигрантам въезжать в США из-за вирусных заболеваний
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Jose Luis Gonzalez/Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность запретить иностранцам, запросившим убежище, въезжать на территорию страны под предлогом борьбы с распространением вирусных заболеваний. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации журналистов, американское руководство хочет возобновить действие «Раздела 42». Данная поправка была принята в марте 2020 года и предполагала депортацию нелегальных мигрантов в рамках борьбы с распространением COVID-19.

В материале отмечается, что теперь предлогом для выдворения просителей убежища может стать угроза распространения в США кори и туберкулеза. Как выяснили журналисты, американское министерство здравоохранения и социальных служб намерено направить своих сотрудников на южную границу для мониторинга ситуации с распространением вирусных заболеваний на фоне миграции.

При этом в настоящее время вспышка туберкулеза наблюдается в штате Канзас, а в штате Техас и ряде иных регионов были зафиксированы случаи заболевания корью. Однако в статье подчеркивается, что пока неизвестно, связаны ли эти события с наплывом иностранцев или нет.

20 января Трамп официально вступил в должность главы государства и в тот же день пообещал «пресечь проникновение» нелегальных мигрантов на территорию США. Спустя три дня американский лидер заявил о развертывании войск на границе с целью «отражения вторжения».

Ранее хозяин Белого дома подписал4 указ о депортации мигрантов, являющихся пропалестинскими активистами.

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