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Трамп отменил указ Байдена по Кубе

WSJ: Трамп отменил указ Байдена и внес Кубу в список стран – спонсоров терроризма
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Mike Segar/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп отменил указ Джо Байдена спустя шесть дней и снова внес Кубу в список стран – спонсоров терроризма. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По информации издания, указ бывшего главы Белого дома был частью сделки, в результате которой Куба согласилась освободить 553 политических заключенных, но по состоянию на сегодня на свободу смогли выйти только 88 человек. Отмечается, что теперь неясно, продолжит ли Гавана отпускать заключенных после отмены Трампом указа своего приемника.

Президент Кубы Мигель Диас-Канель на своей странице в социальной сети X раскритиковал решение президента США, назвав его «актом высокомерия и пренебрежения к правде».

Также Трамп подписал указ, отменяющий положение, позволяющее трансгендерным лицам служить в армии Соединенных Штатов.

Ранее профессор оценил обращение Путина к Трампу после инаугурации.

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