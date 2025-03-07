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МИД КНР пригрозил США ответом на давление

МИД КНР пригрозил США контрмерами в ответ на возможное давление
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IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

КНР встретит возможное давление со стороны США контрмерами. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) КНР Ван И, передает РИА Новости.

«Если будет оказываться постоянное давление, то Китай непременно примет решительные контрмеры», — заявил он.

При этом китайский дипломат подчеркнул, что сотрудничество принесет пользу обеим сторонам.

До этого Ван И заявил, что никто не должен питать иллюзий о том, что он может подавлять Китай.

4 марта президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных пошлин на китайские товары с 10 до 20%, мотивируя это недостаточными усилиями Пекина в борьбе с наркотрафиком в США. В тексте указа отмечаются неадекватные меры со стороны КНР по пресечению потока синтетических опиоидов, включая фентанил.

В этот же день официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявил, что Пекин предложил Вашингтону сделать поворот в сторону диалога вместо того, чтобы начинать торговую войну.

Ранее Китай заявил о готовности к любой войне с США.

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