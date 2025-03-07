Захарова оценила вероятность перезагрузки отношений России и США

Захарова о перезагрузке отношений с США: РФ будет смотреть на конкретные шаги

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя вероятность перезагрузки отношений с Соединенными Штатами, заявила, что Москва будет ориентироваться на конкретные шаги со стороны Вашингтона в этом вопросе. Ее слова приводит РИА Новости.

Она подчеркнула, что «нужно смотреть на ситуацию с реализмом, что мы и делаем». Контакты существуют, они прорабатываются и отрабатываются, указала представитель МИД РФ.

«Есть понимание, что эти отношения надо восстанавливать. А дальше будем ориентироваться на конкретные дела и шаги с той стороны», — сказала Захарова.

Накануне спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Кит Келлог заявил, что России и Соединенным Штатам необходимо перезагрузить отношения. По его словам, дальнейшая эскалация больше не может продолжаться. Это нежизнеспособная стратегия, указал Келлог.

Ранее Трамп заявил, что не будет выбирать между победой России или Украины.