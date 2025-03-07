Президентам Украины и Франции Владимиру Зеленскому и Эммануэлю Макрону, а также премьерам Великобритании и Польши Киру Стармеру и Дональду Туску конфликт на Украине необходим для сохранения личной власти. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Для того чтобы сохранить личную власть, Макрону, Стармеру, Зеленскому, Туску нужна война на Украине. Под предлогом обеспечения безопасности европейских стран. Но на самом деле они защищают себя. Это касается также институтов Евросоюза», — написал Володин.

По его словам, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая говорит о планах перевооружить Европу и решившая объявить о ее милитаризации, думает не о последствиях, а о сохранении собственной власти.

Председатель Госдумы выразил мнение, что Европейский союз переживает период серьезной турбулентности, размежевания и выбора. Ближайшее время покажет, уверен Володин, способна ли Европа принять правильное решение, основанное на интересах людей.

5 марта стало известно, что Зеленский, Макрон и Стармер планируют в скором времени посетить США с официальным визитом. Однако представитель французского правительства Софи Прима не стала уточнять, когда именно состоится визит трех политиков в США.

Ранее в Совете безопасности РФ раскритиковали планы Макрона и Стармера по урегулированию на Украине.