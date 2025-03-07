Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал планы по перевооружению Европы враждебной аферой, которая ведет в пропасть. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, страны Евросоюза выбирают путь войны, мчась «дорогой в пропасть». На фоне отказа США продолжать военную помощь Украине ЕС решился «на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России», указал парламентарий.

В большинстве стран Европы сегодня царят истерия, паника и метания из-за неготовности без поддержки США остаться один на один в борьбе с Россией, сказал Шеремет.

«Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась», — заявил депутат.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что полное согласование оборонного плана для Европы может занять несколько недель. Глава ЕК подчеркнула, что представит конкретные предложения до очередного саммита Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта.

Данный план был предложен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

Ранее глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины.