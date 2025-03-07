Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме сочли план перевооружения Европы «дорогой в пропасть»

Депутат Шеремет назвал планы перевооружения Европы враждебной аферой против РФ
close
Тарас Литвиненко/РИА Новости

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет назвал планы по перевооружению Европы враждебной аферой, которая ведет в пропасть. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, страны Евросоюза выбирают путь войны, мчась «дорогой в пропасть». На фоне отказа США продолжать военную помощь Украине ЕС решился «на дорогостоящую и неэффективную враждебную аферу по отношению к России», указал парламентарий.

В большинстве стран Европы сегодня царят истерия, паника и метания из-за неготовности без поддержки США остаться один на один в борьбе с Россией, сказал Шеремет.

«Теша свои непомерные военные амбиции и безмерные реваншистские планы, Франции, Британии и прочим европейским странам, придерживающимся антироссийского внешнеполитического курса, еще совсем недавно было вполне комфортно разъезжать на чужом звездно-полосатом горбу, лишь софинансируя коррумпированный киевский режим, в кулуарах которого вся эта масштабная помощь бесследно растворялась», — заявил депутат.

До этого Урсула фон дер Ляйен заявила, что полное согласование оборонного плана для Европы может занять несколько недель. Глава ЕК подчеркнула, что представит конкретные предложения до очередного саммита Евросоюза, который пройдет с 20 по 21 марта.

Данный план был предложен 4 марта. Инициатива включает в себя заимствование странами ЕС до €150 млрд на оборону. ЕК намерена занять эти деньги на рынках капитала, после чего отдать в виде кредитов государствам. Средства направят на производство систем ПВО и оружия для Украины.

Ранее глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами