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Глава Евросовета назвал неожиданную гарантию безопасности для Украины

Глава Евросовета Кошта: лучшей гарантией безопасности для Киева являются украинцы
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Johanna Geron/Reuters

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что основной гарантией безопасности для Украины должен стать ее народ. Его слова приводит «Интерфакс-Украина».

«Прежде всего, лучшей гарантией безопасности являются сами украинцы. С 24 февраля 2022 года украинская армия оказывает сопротивление. Многие люди тогда считали, что нельзя выдержать более трех дней, потом более трех недель. Сейчас они сопротивляются более трех лет. И мы за Украину с первого дня. И будем продолжать это делать и после войны», — сказал Кошта.

По его словам, речь идет не только о судьбе Украины, но и об «уважении к международному праву, международному порядку, основанному на правилах, уважении суверенитета и территориальной целостности».

До этого лидеры 26 из 27 стран Евросоюза договорились продолжить работу над гарантиями безопасности для Украины.

Лидеры стран Евросоюза приняли итоговое заявление накануне. Согласно документу, Европа должна автономно отвечать на вызовы безопасности со всех сторон. Также участники саммита поручили Еврокомиссии предложить дополнительные источники финансирования обороны на уровне сообщества.

Ранее президент Польши посетовал, что Европа не готова к войне.

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