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В посольстве КНР заявили, что Россия и Китай стремятся к отмене визового режима

Посольство КНР: Россия и Китай постепенно идут к отмене визового режима
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Leah Millis/Reuters

Китай и Россия идут к отмене визового режима. Об этом заявил временный поверенный в делах посольства Чжан Вэй в беседе с ТАСС.

«Мы хотим сделать поездки более удобными для граждан обеих стран, чтобы они почаще встречались, ездили друг к другу. Это только полезно. Я думаю, что это тоже желание каждого гражданина Китая и России», — сказал Чжан Вэй.

Он добавил, что сейчас эти вопросы обсуждаются, а их решения — продвигаются, но о результатах говорить пока рано, отметил представитель посольства.

По его словам, упрощение поездок обсуждается как с китайской, так и с российской стороны. Этот вопрос, по словам Вэя, затрагивает ряд ведомств обоих государств, поэтому на решение вопроса требуется время.

В феврале этого года сообщалось, что правительство России расширяет упрощенный визовый режим с Китаем для водителей-дальнобойщиков. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что граждане РФ, занятые в международных автомобильных перевозках в КНР, получат право на оформление годовой многократной визы, добавив, что данное разрешение будет действовать вне зависимости от места жительства. Глава правительства подчеркнул, что срок каждого отдельного визита ограничен 30 днями.

Ранее сообщалось, что товарооборот России и Китая упал на 7,1% в начале года.

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