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Товарооборот России с ее главным торговым партнером упал с начала года

Таможня КНР: товарооборот России и Китая упал на 7,1% в январе-феврале
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Thomas Peter/Reuters

Объем торговли между Россией и Китаем в первые два месяца 2025 года упал на 7,1% относительно аналогичного показателя 2024 года, до $34,68 млрд, сообщила пресс-служба Главного таможенного управления КНР.

Экспорт из Китая в Россию за два месяца сократился на 10,9%, до $14,95 млрд. Импорт из России в Китай уменьшился на 3,9%, до $19,73 млрд. Положительное сальдо России составило $4,78 млрд. За два месяца оно выросло на 41%.

Взаимная продажа товаров между странами году стала рекордной по итогам 2024 года, составив $244,81 млрд. Пекин в прошлом году нарастил продажу товаров Москве на 4,1%. По итогам 2023 года товарооборот между странами составлял $240,11 млрд.

В первой половине января в пресс-службе китайской таможни сообщали, что объем товарооборота КНР и CША по итогам 2024 года увеличился на 3,7% в сравнении с годом до этого, до $688,28 млрд. Китай продал США в 2024 году товаров на $524 млрд, что на 4,9% больше, чем годом ранее. США ввезли в Китай товаров на $163,624 млрд , падение на 0,1% по сравнению с 2023 годом.

Ранее Путин оценил объем торговли России и Китая.

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