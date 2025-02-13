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Россия расширит упрощенный визовый режим с Китаем для дальнобойщиков

Мишустин: дальнобойщики смогут оформить многократную визу в Китай на один год
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Дмитрий Астахов/РИА Новости

Правительство России расширяет упрощенный визовый режим с Китаем для водителей-дальнобойщиков. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, чьи слова передает ТАСС.

«Распространим упрощенный визовый режим на более широкий круг граждан наших государств. Все наши граждане, которые занимаются международными автомобильными перевозками в Китай, смогут оформить многократную визу на один год», — сказал Мишустин на заседании кабинета министров.

Он отметил, что граждане РФ, занятые в международных автомобильных перевозках в КНР, получат право на оформление годовой многократной визы, добавив, что данное разрешение будет действовать вне зависимости от места жительства. Глава правительства подчеркнул, что срок каждого отдельного визита ограничен 30 днями.

В январе государства Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) заявили о либерализации визового режима между странами-членами. Генеральный секретарь организации Нурлан Ермекбаев подчеркнул, что сотрудничество в туристической сфере является важным направлением работы ШОС.

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