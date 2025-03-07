В КНР высказались о сотрудничестве Пекина и Москвы

Ван И: сотрудничество РФ и КНР соответствует коренным интересам их народов

Сотрудничество России и Китая соответствует интересам двух народов. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

«Обе стороны глубоко изучили свой исторический опыт и решили постоянно поддерживать добрососедские и дружественные отношения, осуществлять всестороннее стратегическое сотрудничество и стремиться к взаимовыгодному сотрудничеству», — сказал он.

В конце февраля Сергей Шойгу встретился с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином в Пекине.

В ходе переговоров секретарь Совбеза РФ отметил, что отношения между Россией и Китаем достигли небывалого уровня в истории. Он также подчеркнул, что сотрудничество двух стран не направлено против третьих сторон и служит примером отношений между великими державами.

До этого Шойгу во время встречи с руководителем канцелярии ЦК КПК по иностранным делам, министром иностранных дел Китая Ван И заявил, что РФ и КНР имеют схожие позиции по ключевым вопросам международной и региональной повестки дня.

Ранее Си Цзиньпин назвал Россию и Китай настоящими друзьями.