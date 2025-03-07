В нацразведке США объяснили, почему Вашингтон приостановил военную помощь Киеву

Габбард: США приостановили помощь Киеву, так как он воспринимал ее как должное

Президент США Дональд Трамп приостановил оказание военной помощи Киеву, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал ее как должное. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала глава нацразведки.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Кроме того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.