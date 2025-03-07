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В нацразведке США объяснили, почему Вашингтон приостановил военную помощь Киеву

Габбард: США приостановили помощь Киеву, так как он воспринимал ее как должное
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Mike Segar

Президент США Дональд Трамп приостановил оказание военной помощи Киеву, поскольку украинский лидер Владимир Зеленский воспринимал ее как должное. Об этом заявила директор Национальной разведки США Тулси Габбард в эфире телеканала Fox News.

«Президент решил поставить на паузу обмен разведданными, а также предоставление военной помощи, чтобы дать Зеленскому понять, что не надо воспринимать [поддержку] американских граждан как нечто должное», — сказала глава нацразведки.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными. Кроме того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву информацию перестали и британцы.

Ранее генсек НАТО высказался об отношениях Украины и США.

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