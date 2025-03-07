Посол прокомментировал слова Макрона о российской угрозе

Великобритания и Франция выдумывают угрозы со стороны России, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Об этом заявил посол РФ в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу Sky News.

«Они не хотят заниматься внутренними проблемами, потому что те очень сложные, будь то во Франции или в Британии. Однако они хотят иметь международный авторитет, словно они большие лидеры», — сказал дипломат.

Келин добавил, что Великобритания хорошо научилась выдумывать «российские угрозы». По его словам, Лондон регулярно утверждает о враждебных действиях РФ в любой сфере.

5 марта Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

6 марта зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил, что выступление Макрона по поводу складывающейся в мире ситуации с обвинениями в адрес России было похоже на «шизофрению», а у самого лидера пятой республики, вероятно, «обострение».

Ранее Орбан назвал имя будущего президента Франции.