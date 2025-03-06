Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Орбан назвал имя будущего президента Франции

Орбан назвал Марин Ле Пен будущим президентом Франции
close
Radovan Stoklasa/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х назвал лидера фракции правого «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен будущим президентом страны.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом», — написал Орбан.

5 марта венгерский политик провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Перед этим Орбан встретился с бывшим главой страны Николя Саркози. А после решил лично пообщаться с Ле Пен. Он опубликовал в сети фотографию с ней и поблагодарил за содержательную дискуссию.

До этого премьер-министр Венгрии раскрыл одну из тем обсуждения во время встречи с Макроном. В частности, Орбан поинтересовался у президента Франции, насколько разумны действия Евросоюза, который намерен продолжать поддержку Украины после того, как США отказались от военной помощи Киеву.

Венгерский политик также задался вопросом, почему «провоенный лагерь», став намного слабее без поддержки Соединенных Штатов, думает, что все-таки сможет «выиграть ту же войну».

Ранее Макрон назвал Россию главным врагом Европы.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами