Орбан назвал имя будущего президента Франции

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х назвал лидера фракции правого «Национального объединения» в парламенте Франции Марин Ле Пен будущим президентом страны.

«После встречи с бывшим и нынешним президентами Франции было приятно встретиться с будущим президентом», — написал Орбан.

5 марта венгерский политик провел переговоры с французским президентом Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце. Перед этим Орбан встретился с бывшим главой страны Николя Саркози. А после решил лично пообщаться с Ле Пен. Он опубликовал в сети фотографию с ней и поблагодарил за содержательную дискуссию.

До этого премьер-министр Венгрии раскрыл одну из тем обсуждения во время встречи с Макроном. В частности, Орбан поинтересовался у президента Франции, насколько разумны действия Евросоюза, который намерен продолжать поддержку Украины после того, как США отказались от военной помощи Киеву.

Венгерский политик также задался вопросом, почему «провоенный лагерь», став намного слабее без поддержки Соединенных Штатов, думает, что все-таки сможет «выиграть ту же войну».

Ранее Макрон назвал Россию главным врагом Европы.