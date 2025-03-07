В Словакии высказались о «ядерном зонтике» Франции

Фицо: не хочу, чтобы Словакия была под «ядерным зонтиком» Франции

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не хочет, чтобы Братислава была под «ядерным зонтиком» Франции. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я не хочу, чтобы Словакия была частью «ядерного зонтика» Франции», — сказал он.

Накануне президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Он добавил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

Кроме того, Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Он подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее в Кремле назвали конфронтационным заявление Макрона.