Захарова назвала лживыми слова Макрона о «российской угрозе»

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о «российской угрозе» является набором лживых тезисов. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

«Прозвучавшее вчера из уст Макрона — это набор лживых тезисов», — подчеркнула она.

Захарова усомнилась в том, что в словах Макрона были «слова правды».

Незадолго до этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что выступление Макрона об угрозе со стороны России не может восприниматься как слова главы государства, думающего о мире. Песков отметил, что в словах президента Франции российская сторона стала «чуть ли не врагом», однако он не упомянул то, как военная структура НАТО подкрадывалась и даже «шагала» в сторону российской границы. Помимо этого, французский лидер не обозначил страхи России и необходимость принятия ответных мер, добавил Песков.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся Москвы. В частности, Макрон обвинил руководство РФ в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру.

Также он осудил позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и анонсировал начало дискуссии, касающейся использования ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности европейских стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киселев призвал ввести пошлины на вина Франции из-за слов Макрона.