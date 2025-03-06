Во Франции раскрыли, к чему приведет агрессивная риторика Макрона в адрес России

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная риторика Эммануэля Макрона в адрес России осложнит будущий диалог с Москвой. В беседе с РИА Новости он заявил, что президент Франции сделал безответственные заявления и манипулировал согражданами.

«Выставляя Россию врагом, Макрон повел себя очень безответственно, что сделает диалог, что бы ни случилось потом, еще более сложным, и это вполне достойно сожаления и осуждения», — сказал Филиппо.

Он предположил, что президент Франции готовит общественное мнение в стране «к войне». Речь идет о войне путем отправки войск, а затем путем создания общей европейской армии, европеизации средств ядерного сдерживания и передачи всех военных компетенций Брюсселю, указал политик.

Филиппо считает, что «война нужна Макрону для продвижения европеистского проекта и контроля над населением, проекта доминирования посредством страха и манипуляций».

«Это по-настоящему извращенно, цинично и очень опасно. Но Макрон не представляет Францию, мы хотим мира, мы знаем, что существует динамика мира с американским президентом Дональдом Трампом, что свободная Франция, покинув Евросоюз и НАТО, должна занять свое место. Мы не хотим агрессивности между нашими странами, наоборот, мы хотим возобновить диалог и дружбу», — указал он.

Накануне Макрон заявил, что начнет дискуссии с союзниками о возможности принять страны Европы под защиту французских сил ядерного сдерживания по призыву кандидата в канцлеры ФРГ Фридриха Мерца. Французский лидер напомнил, что ядерное оружие Франции «сохраняет мир и безопасность в Европе с 1964 года».

В ходе своего выступления Макрон обратился к французам со словами о «российской угрозе» в адрес Франции и всей Европы. Французский лидер подчеркнул, что Париж не может оставаться безучастным зрителем в «мире опасностей». Также президент Франции осудил миролюбивую позицию президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

Ранее президент Польши посетовал, что Европа не готова к войне.