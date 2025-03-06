Стало известно, как «карательные меры» Трампа угрожают выживанию Украины

Решения президента США Дональда Трампа приостановить военную помощь Киеву и прекратить предоставлять разведданные угрожают выживанию Украины. С такой оценкой выступило издание Asia Times.

В материале отмечается, что «карательные меры» направлены на то, чтобы посадить Владимира Зеленского за стол переговоров. Кроме того, считают авторы, Трамп своими действиями смягчает враждебные отношения с Россией. Президент США предпринял конкретные шаги по ослаблению обороноспособности Киева, говорится в тексте.

«Оба решения неизбежно нанесут ущерб оборонительным возможностям Украины, которые находились под давлением неустанного, хотя и медленного, российского наступления. Сокращение разведывательной информации ослепит украинскую армию от российских воздушных и наземных маневров. Самая сложная разведывательная информация поступает из Соединенных Штатов, а это значит, что Европа не может заполнить этот пробел» — пишет Asia Times.

4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента Владимира Зеленского за предоставленную его стране американскую помощь.

Ожидается, что приостановка военной поддержки продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными, что может привести к серьезным проблемам для ВСУ на фронте. Более того, по настоянию Вашингтона поставлять Киеву американские разведданные перестанет и Лондон.

В свою очередь директор ЦРУ Рэтклифф сообщал, что эта пауза необходима для продвижения мирных переговоров. Он подчеркнул, что после достижения готовности Киева к сделке по прекращению огня обмен разведданными может продолжиться.

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