Раскрыты последствия отказа Зеленского от сделки с Трампом для Украины

Украина потерпит поражение в вооруженном конфликте с РФ, если ее лидер Владимир Зеленский откажется от предложенной президентом США Дональдом Трампом сделки. Об этом в своем аккаунте на платформе X написал подполковник Вооруженных сил США в отставке Дэниэл Дэвис.

«Если он (Зеленский — «Газета.Ru») не примет это предложение Трампа, то шансы на то, что РФ одержит полную военную победу над Украиной, резко возрастут», — отметил эксперт.

Он подчеркнул, что в таком случае Киеву придется объявить о своей капитуляции на условиях Москвы.

По словам Дэвиса, отказавшись от всех предложенных вариантов завершения боевых действий, украинский лидер показал себя ужасным военным лидером. В то же время подполковник признался, что молится о том, чтобы Зеленский вновь не упустил возможность закончить конфликт.

4 марта агентство Reuters со ссылкой на американскую администрацию сообщило, что Вашингтон решил приостановить всю военную помощь Киеву. Власти пошли на такой шаг после словесной перепалки между Зеленским и Трампом, которой завершились их переговоры 28 февраля. Ожидается, что США не будут оказывать Украине поддержку до тех пор, пока она не продемонстрирует готовность к началу мирных переговоров с РФ.

Ранее в Совете безопасности РФ назвали символичным жестом приостановку военной помощи Украине от США.