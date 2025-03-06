США уведомили Россию о своем представителе на переговорах по Украине

Соединенные Штаты Америки уведомили Россию о том, кто от имени Вашингтона будет вести переговоры по Украине. Об этом заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине Стивен Уиткофф на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Утром были обсуждения с помощником президента США по нацбезопасности [Майком Уолтцем] относительно того, какими будут имена участников этой команды. Мы пошли на контакт с россиянами», — отметил он.

Уиткофф добавил, что Украину также проинформируют.

Незадолго до этого официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия назначит своего представителя для диалога по украинскому вопросу после того, как это сделают Соединенные Штаты. Она отметила, что сейчас Москва и Вашингтон настраивают контакты, уничтоженные предыдущей администрацией США. По словам Захаровой, восстановлением связей будет заниматься, в том числе, и недавно назначенный посол РФ в Штатах Александр Дарчиев.

Кроме того, советник украинского президента Дмитрий Литвин заявил, что руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили место и дату для переговоров с Россией.

Ранее Захарова обвинила Евросоюз в «торпедировании» мирного урегулирования на Украине.