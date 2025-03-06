На саммите Евросоюза в Брюсселе заметили российский флаг

В Брюсселе на саммите Евросоюза в буфете Европейского совета вывесили флаг Российской Федерации. Об этом пишет Euractiv.

В буфете находится гирлянда из флагов государств, в числе которых есть российский, отмечает издание. В буфете бывают не только журналисты, но и дипломаты, добавил Euractiv.

Основными темами внеочередного саммита Евросоюза стали помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности.

Накануне издание Politico писало, что европейские дипломаты готовились к тому, что ряд лидеров во главе с премьером Венгрии Виктором Орбаном «пустят все под откос». Депутаты Европарламента от партии Volt призвали лишить Венгрию права голоса и назначить Каю Каллас министром иностранных дел Евросоюза.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможной поддержке Киева на сотни миллиардов евро. По словам французского лидера, цель предстоящего саммита — укрепление поддержки Украины и наделение Европейской комиссии полномочиями для немедленного запуска программы совместного финансирования, необходимого для обеспечения безопасности ЕС.

Ранее стало известно, что Туск прибыл на саммит Евросоюза по Украине с зафиксированной ногой.