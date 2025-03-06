Туск прибыл на саммит ЕС по Украине с зафиксированной ногой

Премьер-министр Польши Дональд Туск прибыл на саммит Европейского союза в Брюсселе с зафиксированной ногой. Об этом сообщает газета »Известия».

«Премьер-министр Польши повредил ногу на прошлой неделе, катаясь на лыжах», — уточняет издание.

На предоставленных кадрах глава польского правительства, прихрамывая на больную ногу, с улыбкой отвечает на приветствия коллег по саммиту.

Туск по прибытии на саммит ЕС в Брюссель заявил, что России следует совершить тот же шаг, который в свое время сделал СССР. По словам премьера Польши, РФ должна «проиграть гонку вооружений», которую якобы начала из-за конфликта на Украине. Если Евросоюз примет необходимые меры в обороне, то выиграет в якобы существующей гонке вооружений, заключил Туск.

Основными темами внеочередного саммита Евросоюза, который был запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице, станут помощь Украине и утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности.

Ранее премьер Чехии сделал неутешительное заявление о поддержке Украины в ЕС.