В Госдуме напомнили Трампу о потерях СССР во Второй мировой войне

Президент США Дональд Трамп в два раза превысил потери СССР во Второй мировой войне в обращении к Владимиру Путину. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред Госдумы по международным делам, кандидат исторических наук Дмитрий Новиков. Так он прокомментировал слова Трампа о том, что Россия тогда потеряла до 60 млн человек.

«У него есть желание блеснуть своими данными, цифрами, осведомленностью о событиях этого имеющего фундаментальное значение для истории человечества события. Он называет 60 млн жертв, которые принес советский народ на алтарь победы и борьбы с гитлеризмом. Но известно, что есть несколько методик подсчета. Все они указывают, что количество потерь у СССР во время войны (как военных, так и гражданских) составляло никак не менее 20 млн человек, по некоторым данным, это 27 млн граждан. Данные Трампа завышены в два раза. Это показывает, что он довольно с большой легкостью готов комментировать некоторые вещи, к которым нужно относиться крайне пунктуально любому сколько-нибудь образованному человеку, тем более главе государства», – сказал депутат.

По словам Новикова, некоторые заявления Трампа отражают его неосведомленность по актуальным политическим вопросам — например, после своей инаугурации он отнес Испанию к числу стран БРИКС. По мнению депутата, это «системная проблема современного мира» — снижение уровня образования и культуры.

22 января Дональд Трамп в своей социальной сети Truth Social обратился к Владимиру Путину и написал, что Россия «помогла Соединенным Штатам победить во Второй мировой войне», о чем никогда нельзя забывать. Он рассказал, что потери России в войне составили «почти 60 млн человек». Согласно данным МО РФ, общие потери среди военнослужащих Красной Армии и мирного населения Советского Союза за годы Великой Отечественной войны составили около 27 млн человек.

Ранее в Госдуме заявили, что Трамп начал разговор с Россией с кощунства, оскорбления и угроз.