Келлог объяснил, почему США ограничили поддержку Украины

Келлог: США ограничили поддержку Украины, чтобы подтолкнуть ее к переговорам

Соединенные Штаты Америки пытаются подтолкнуть Украину к переговорам по урегулированию конфликта, ограничив ей поддержку. Об этом заявил спецпосланник президента США в Украине и России Кит Келлог, пишет ТАСС.

«Это как функция принуждения», — подчеркнул он.

Келлог уточнил, что такой шаг должен позволить осознать необходимость в мирных переговорах.

Возобновление американской помощи Киеву зависит от его готовности к мирному урегулированию конфликта и подписанию соглашения о редкоземельных металлах, добавил советник президента США.

4 марта Белый дом официально подтвердил приостановку военной помощи Украине. Такое решение было принято после перепалки президента США Дональда Трампа и Зеленского в Овальном кабинете Белого дома 28 февраля. Ожидается, что США не будут помогать Украине, пока Киев не продемонстрирует готовность к мирным переговорам с Россией. До тех пор Соединенные Штаты приостановят все поставки военной помощи, включая оружие, находящееся в транзите через Польшу.

Кроме того, Соединенные Штаты прекратили обмениваться с Украиной разведданными.

Ранее Зеленский потребовал ясности по американской военной помощи.