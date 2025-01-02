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Илан Шор предрек начало процесса воссоединения постсоветских стран

Илан Шор выступил за возрождение связей между странами бывшего СССР в 2025 году
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Максим Блинов/РИА Новости

Инициированный Западом разрыв связей между постсоветскими странами привел к энергетическому кризису в Молдавии и других бывших республиках СССР, тогда как наступивший 2025 год станет началом настоящего воссоединения государств. Такое мнение в своем новогоднем поздравлении высказал председатель молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор. Ролик опубликован в Теlegram-канале политика.

Обратившись к жителям бывших союзных республик, Илан Шор пожелал, чтобы постсоветские страны стали единым экономическим и политическим пространством, «придерживались единой политики безопасности и все вместе были спокойны и так же сильны, как когда-то».

По его мнению, в таком случае остальные страны будут знать, что «нас трогать нельзя».

«Мы единое целое были, есть и будем», — заявил политик.

Шор убежден: сегодня Запад пытается разъединить постсоветские страны.

«Мы видим, как это ухудшает жизнь людей, и не должны допустить этого раскола. У нас общие корни, общая история», — добавил он.

В качестве примера политик привел современную Молдавию, подчеркнув, что инфраструктура государства разрушается, люди не получают пенсии и зарплаты, газ и электричество поступают по заоблачным тарифам.

Он также констатировал, что вмешательство Запада в политику страны подрывает выборы, свободу слова и демократию.

Все это делается, чтобы не дать Молдове развиваться, помешать быть частью своего единого прошлого, считает политик.

«Обещаю, что я сделаю все, что в моих силах, для того, чтобы объединение состоялось», — заключил Шор.

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