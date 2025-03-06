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В Кремле прокомментировали слова Макрона об угрозе со стороны России

Песков: заявление Макрона показало, что Франция больше думает о войне
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Hannah Mckay/Reuters

Выступление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе со стороны России не может восприниматься как слова главы государства, думающего о мире. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Франция больше думает о войне. Там много неточностей», — заявил он.

По словам Пескова, в словах Макрона российская сторона стала «чуть ли не врагом», однако он не упомянул то, как военная структура НАТО подкрадывалась и даже «шагала» в сторону российской границы. Помимо этого, по словам пресс-секретаря президента РФ, французский лидер не обозначил страхи России и необходимость принятия ответных мер.

Комментируя слова Макрона о подписании Минских договоренностей, Песков подчеркнул, что ни одна из сторон не собиралась их выполнять.

5 марта французский лидер выступил перед гражданами республики по телевидению и сделал ряд заявлений, касающихся Москвы. В частности, Макрон обвинил руководство РФ в нарушении Минских соглашений и предупредил о «российской угрозе» всему миру.

Также он осудил позицию американского лидера Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине и анонсировал начало дискуссии, касающейся использования ядерного оружия Франции для обеспечения безопасности европейских стран. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Киселев призвал ввести пошлины на вина Франции из-за слов Макрона.

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