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Киселев призвал ввести пошлины на вина Франции из-за слов Макрона

Киселев: Макрон напрашивается на запретительные пошлины для французских вин
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Stephane Mahe/Reuters

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона об угрозе России для европейской безопасности и необходимости использования французского ядерного оружия для защиты делает актуальным введение запретительной 200%-ной пошлины для французских вин. Об этом в интервью РИА Новости заявил телеведущий, гендиректор МИА «Россия сегодня», а также председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев.

Накануне французский лидер заявил, что Россия стала «угрозой» для Франции и Европы. В своем обращении к народу он потребовал начать дискуссию об использовании ядерного оружия страны для защиты всего Евросоюза.

«Откровенно враждебное по отношению к России выступление Макрона <...> делает более актуальным позицию Ассоциации виноградарей и виноделов России, зафиксированную в прошлогоднем решении нашего Правления, о необходимости введения запретительной, 200%-ной, пошлины для вин из недружественных стран», — заявил он.

По словам Киселева, на данный момент недружественные страны никак не выделяются из общего ряда экспортеров вин в РФ, для них всех действует пошлина в 20%. Эксперт подчеркнул, что на данный момент необходимо введение запретительной пошлины, начав с Франции. Он отметил, что Макрон «буквально напрашивается» на это.

Ранее в Государственной думе РФ выступили с предупреждением в адрес Макрона из-за его слов о «российской угрозе».

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