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Политолог объяснила, зачем оппоненты Зеленского ведут переговоры с США

Политолог Шеслер: США смотрят кандидатов в лидеры Украины за спиной у Зеленского
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РИА Новости

Политолог Лариса Шеслер в беседе с газетой «Взгляд» прокомментировала новость о том, что оппоненты украинского лидера Владимира Зеленского ведут тайные переговоры с США. По словам эксперта, Вашингтон занялся подбором кандидатов в президенты Украины за спиной у действующей власти страны.

«Белый дом пытается найти с ними общий язык и выяснить, насколько перспективно будет их участие в потенциальных выборах. Это все говорит о том, что США делают ставку на смену власти на Украине и намереваются убрать Зеленского с политической арены», — пояснила Шеслер.

Она добавила, что скамейка запасных в украинской политике не слишком велика, поэтому Белый дом реанимирует давно ушедших персонажей, таких как экс-премьер Юлия Тимошенко и бывший президент Петр Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

6 марта газета Politico сообщила, что члены команды президента США Дональда Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и ключевыми фигурами партии Петра Порошенко, на которых обсуждали возможность проведения на Украине президентских выборов.

Источники украинского издания «Страна» подтвердили эти контакты, при этом заявив, что «американцы общаются со всеми». В том числе с экс-главкомом ВСУ Валерием Залужным, «который, по рейтингам, может победить Зеленского», а также главой ГУР Украины Кириллом Будановым (внесен в РФ в список террористов и экстремистов). Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно о страхе Зеленского «потерять контроль» из-за низких рейтингов.

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