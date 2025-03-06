Католический священник объяснил значение креста на лбу Рубио

Пепельный крест, с которым госсекретарь США Марко Рубио сегодня появился в эфире телеканала Fox News, — один из символов начала Великого поста в традиции католицизма. Об этом в беседе с RT рассказал священник Римско-католической церкви святой Екатерины Юрий Дорогин.

«Это начало Великого поста в католической церкви. Он начинается в среду. И тогда совершается обряд покаяния. Он выражается посыпанием головы пеплом — или пеплом начертается крест на челе, на лбу», — объяснил клирик.

Он отметил, что в католической традиции покаяние обращено как к Богу, так и к людям, и заявил, что ничего плохого в поступке Рубио нет, так как «стесняться своей веры не нужно».

До этого Fox News отметил, что появление политика с религиозной символикой является редкостью для государственных деятелей такого уровня.

6 марта Рубио заявил, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. Американский госсекретарь также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.

Ранее Рубио призвал Украину не подрывать усилия Трампа по урегулированию конфликта.