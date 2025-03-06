Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лукашенко раскрыл один из главных вопросов повестки с Путиным

Лукашенко обсуждает с Путиным создание скоростной железной дороги Москва — Минск
close
BelTA/Maxim Guchek/Handout via Reuters

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск является одной из основных тем обсуждения во время бесед президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом пишет БелТА со ссылкой на заявление белорусского лидера.

«Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, в некотором смысле ему даже приходится «подталкивать» российского коллегу к скорейшему решению данного вопроса. Более того, он предлагает Путину построить высокоскоростную магистраль не до Минска, а сразу до Бреста.

«Он меня поддерживает в этом отношении», — подчеркнул президент Белоруссии.

Высокоскоростной магистралью считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для эксплуатации поездов со скоростью движения от 200 до 400 километров в час. На данный момент в РФ нет подобных магистралей. Ожидается, что пилотным проектом в этой области станет строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург.

19 ноября 2024 года заместитель министра транспорта страны Валентин Иванов заявил, что все силы брошены именно на создание магистрали Москва — Санкт-Петербург. По этой причине реализация проекта по строительству высокоскоростной железной дороги до Минска пока не планируется.

Ранее россиянам рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами