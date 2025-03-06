Лукашенко раскрыл один из главных вопросов повестки с Путиным

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Минск является одной из основных тем обсуждения во время бесед президентов Белоруссии и РФ Александра Лукашенко и Владимира Путина. Об этом пишет БелТА со ссылкой на заявление белорусского лидера.

«Это в повестке у нас с Путиным буквально первый вопрос», — сказал глава республики.

По словам Лукашенко, в некотором смысле ему даже приходится «подталкивать» российского коллегу к скорейшему решению данного вопроса. Более того, он предлагает Путину построить высокоскоростную магистраль не до Минска, а сразу до Бреста.

«Он меня поддерживает в этом отношении», — подчеркнул президент Белоруссии.

Высокоскоростной магистралью считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия, предназначенная для эксплуатации поездов со скоростью движения от 200 до 400 километров в час. На данный момент в РФ нет подобных магистралей. Ожидается, что пилотным проектом в этой области станет строительство высокоскоростной железной дороги Москва — Санкт-Петербург.

19 ноября 2024 года заместитель министра транспорта страны Валентин Иванов заявил, что все силы брошены именно на создание магистрали Москва — Санкт-Петербург. По этой причине реализация проекта по строительству высокоскоростной железной дороги до Минска пока не планируется.

Ранее россиянам рассказали, сколько будут стоить билеты на поезда высокоскоростной магистрали Москва — Санкт-Петербург.