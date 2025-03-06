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Кандидат в президенты Польши неожиданно высказался о Путине

Кандидат в президенты Польши Метцен заявил о необходимости договориться с Путиным
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Кристина Кормилицына/РИА Новости

Кандидат в президенты Польши от «Конфедерации» Славомир Менцен заявил о необходимости договариваться с российским лидером Владимиром Путиным. Его слова приводит портал Onet.

Он считает, что для остановки конфликта на Украине «необходимо как-то договориться с Путиным».

Комментируя недавний скандал в Белом доме между Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом, он заявил, что глава Украины лишь усложняет ситуацию, ставя заранее невыполнимые условия.

До этого другой кандидат в президенты Польши, политик от оппозиции Кароль Навроцкий призвал к разрыву дипломатических отношений с Россией. По его словам, поддержание дипломатических отношений с Россией «невыгодно для Польши».

Навроцкий также назвал Россию «варварской страной».

Ранее в Польше указали на лицемерие лидеров ЕС после слов поддержки Зеленскому.

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