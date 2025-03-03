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Кандидат в президенты Польши оскорбил Россию и призвал разорвать дипотношения с Москвой

Кандидат в президенты Навроцкий: Польша должна разорвать дипотношения с Россией
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Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кандидат в президенты Польши от оппозиции Кароль Навроцкий призвал к разрыву дипломатических отношений с Россией. Его слова приводит радиостанция Zet.

Политик утвердительно ответил на вопрос о том, следует ли Варшаве разрывать дипотношения с Москвой. По его словам, поддержание дипломатических отношений с Россией «невыгодно для Польши».

Навроцкий также назвал Россию «варварской страной».

До этого Кароль Навроцкий заявил, что будет бороться за благо страны и не считает себя пугливым человеком, поскольку Россия якобы «преследует» его уже два года и ему «грозит ГУЛАГ».

Он напомнил, что в должности директора Института национальной памяти «уничтожил более 40 объектов советской пропаганды». В связи с этим, утверждает кандидат в президенты, Российская Федерация преследует его за это и грозит ГУЛАГом.

Выборы главы государства пройдут в Польше 18 мая. В них примут участие представитель партии «Право и справедливость» Кароль Навроцкий и кандидат от «Гражданской коалиции» Рафал Тшасковский.

Ранее в Польше указали на лицемерие лидеров ЕС после слов поддержки Зеленскому.

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