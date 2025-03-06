В Австрии исключили участие в прямых поставках оружия Украине

Вице-канцлер Австрии Андреас Баблер перед началом экстренного саммита Европейского союза в Брюсселе по обороне и помощи Украине заявил, что его страна не будет участвовать в боевых действиях и осуществлять прямые поставки оружия, так как придерживается принципов нейтралитета. Его слова приводит ТАСС.

«Важно одно: принцип нейтралитета. Что точно не пойдет — непосредственное участие в боевых действиях или прямые поставки вооружений», — заявил он, говоря о роли Австрии.

4 марта глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила «эру вооружения Европы». Предложенный ею план подразумевает «мобилизацию» €800 миллиардов инвестиций в течение четырех последующих лет. Средства, как она отметила, необходимы, чтобы продолжать поддерживать Украину, а также «взять больше ответственности» за безопасность самой Европы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Совфеде рассказали о последствиях втягивания Европы в конфликт на Украине.