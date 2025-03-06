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Лавров встретится с генсеком ОБСЕ в Москве

Лавров 11 марта проведет переговоры в Москве с генсеком ОБСЕ
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Министр иностранных дел России Сергей Лавров 11 марта проведет в Москве переговоры с генеральным секретарем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридуном Х. Синирлиоглу. Об этом сообщил российский МИД на своей странице в соцсети Х.

«11 марта состоятся переговоры С.В. Лаврова с Генеральным секретарем ОБСЕ Ф.Синирлиоглу (Турция), который прибудет в Москву с рабочим визитом», — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве добавили, что российская сторона никогда не отказывалась от совместной работы на благо всех государств — участников организации.

В феврале постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в интервью, что наладил контакты с новым генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу.

По его словам, это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и Москва надеется, что он внесет конструктивную лепту в работу организации.

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ является бесполезной организацией.

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