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Лукашевич рассказал о контактах с новым генсеком ОБСЕ

Постпред России Лукашевич назвал доверительными контакты с новым генсеком ОБСЕ
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Алексей Витвицкий/РИА Новости

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил в интервью РИА Новости, что наладил контакты с новым генеральным секретарем Феридуном Синирлиоглу. Он назвал их достаточно доверительными.

«Мы уже несколько раз встречались. И мы ощущаем, что это новый человек с новым видением, самостоятельный, с большим политическим и международным опытом, и мы надеемся, что он внесет конструктивную лепту в работу организации», — сказал постпред.

По его словам, есть возможность сделать первые шаги к восстановлению диалога.

26 декабря Лукашевич заявил, что ОБСЕ остается единственным каналом коммуникации в Евро-Атлантическом регионе.

В настоящее время можно наблюдать «серьезную идеологическую и политическую деградацию» формата этой организации, уверен он.

В декабре пост генерального секретаря ОБСЕ занял турецкий дипломат Феридун Синирлиоглу, который сменил на этой должности немку Хельгу Шмид. С сентября пост генсека и три другие высокие должности в организации оставались свободными из-за отсутствия согласия по кандидатам.

Ранее Лавров заявил, что ОБСЕ является бесполезной организацией.

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