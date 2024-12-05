«Ни сотрудничества, ни безопасности». Лавров назвал ОБСЕ бесполезной организацией

Сергей Лавров во время заседания Совета министров Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Та-Кали, Мальта, 5 декабря 2024 года

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) бесполезна, так как в реальной политике в рамках ОБСЕ нет места «ни сотрудничеству, ни безопасности». Прямо перед вылетом из Москвы на Мальту, где проходит саммит Совета глав МИД ОБСЕ, руководство островного государства аннулировало визу официальному представителю МИД России Марии Захаровой, а глава МИД Украины Андрей Сибига перед речью Лаврова покинул зал заседаний.

Крах ОБСЕ?

Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что не осталось ни одной сферы, в которых Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) была бы хоть сколько-нибудь полезна «в рамках своих задач», сообщает ТАСС.

«В реальной политике в рамках ОБСЕ не остается места ни сотрудничеству, ни безопасности», – подчеркнул Лавров, выступая на Совете министров иностранных дел ОБСЕ на Мальте.

Кроме того, глава МИД России предупредил об угрозе перерастания «реинкарнации холодной войны в «горячую фазу» , поскольку США отказались от всех договоренностей по контролю над вооружениями.

Он напомнил, что США и их союзники отказались от Договоров об ограничении систем противоракетной обороны (ПРО) и ракетах средней и меньшей дальности, Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и Договора по открытому небу (ДОН).

«Для чего? Ответ для нас очевиден — в угоду стремлению вернуть НАТО на политическую авансцену. После афганского позора нужен был новый объединяющий враг», – подчеркнул Лавров.

Он также заявил, что идеалом безопасности для борющихся с «российской угрозой» на передовой государств стали границы в колючей проволоке, противотанковые рвы и ожидание иностранных войск на своей земле – в первую очередь американских.

Глава МИД России добавил, что ОБСЕ существует, «пока существует консенсус». Однако теперь не осталось ни консенсуса, ни гарантий безопасности членов организации , посетовал Лавров.

Российский министр добавил, что администрация президента США Джо Байдена продвигает инфраструктуру НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион. Таким образом, отметил он, дестабилизируется вся Евразия. Наконец, Лавров призвал членов ОБСЕ не допустить повторения «трагедий многих стран, от Афганистана до Гаити, когда дядя Сэм приходил, наламывал дров, а потом смотрел, что происходит, заставляя других убирать за собой».

Скандалы на Мальте

Пленарное заседание Совета глав МИД ОБСЕ стартовало одновременно с начавшимся на улице ливнем.

«Не волнуйтесь, это всего лишь дождь», — успокоил собравшихся министр иностранных дел Мальты Ян Борг.

Перед вылетом из Москвы российской делегации сообщили, что Мальта аннулировала выданную визу представителю министерства Марии Захаровой «в силу независящих обстоятельств». В МИД России назвали этот демарш «беспрецедентным».

«Нынешний институциональный кризис ОБСЕ стал следствием деструктивных действий ряда западных стран, использующих эту площадку в собственных интересах и пренебрегающих фундаментальными принципами работы Организации, которые должны соблюдаться всеми государствами-участниками независимо от их членства в других международных структурах», — говорится в сообщении МИД России.

Кроме того, глава МИД Украины Андрей Сибига покинул зал пленарных заседаний ОБСЕ перед речью Лаврова. В ходе собственного выступления украинский министр заявил, что Россия «лишь имитирует готовность к миру» .

Вместе с Сибигой зал покинули также польский и чешский министры иностранных дел.

Россия не выходит из ОБСЕ?

В октябре высокопоставленный источник «Известий» заявил, что Россия рассматривает ОБСЕ как площадку для диалога и не намерена покидать организацию.

«Это «единственный островок», остающийся для организации диалога с Европой, поскольку никаких контактов по линии НАТО и ЕС больше нет», — говорится в материале.

При этом с начала работы мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине в 2014 году Россия упрекала организацию в использовании двойных стандартов, когда речь шла о проблеме соблюдения прав человека. Россия, будучи членом ОБСЕ, не поддержала продление мандата миссии организации в ДНР и ЛНР после вхождения республик в состав Российской Федерации.