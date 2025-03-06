Президент Словакии считает легитимным требование к Украине по газу

Президент Словакии Петер Пеллегрини назвал легитимным требование властей республики внести в итоговый документ саммита Европейского союза (ЕС) призыв к Украине возобновить транзит газа по ее территории. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства прокомментировал ситуацию в ходе пресс-конференции в чешском городе Славков. Мероприятие состоялось после завершения трехсторонних переговоров Братиславы, Праги и Вены.

Как сказал словацкий лидер, он понимает, почему премьер-министр республики Роберт Фицо предложил странам — членам ЕС потребовать от Украины восстановить транзит газа через ее территорию. При этом он уточнил, что речь шла о поставках топлива из Азербайджана или иных стран, которые согласились бы на соответствующую сделку.

«Считаю это легитимным проявлением защиты национальных интересов Словакии», — подчеркнул президент.

Пеллегрини добавил, что Киев мог бы продемонстрировать свою благодарность за помощь со стороны европейских стран путем возобновления транзита газа.

«Он (Фицо. — «Газета.Ru») не может туда идти и согласиться со всем, а потом смотреть, как разрушена словацкая экономика», — резюмировал глава государства.

Внеочередной саммит ЕС запланирован на 6 марта и состоится в бельгийской столице. Ожидается, что основной темой мероприятия станет утверждение программы «Перевооружить Европу». Последняя предполагает увеличение военного потенциала стран — членов регионального содружества, необходимое для снижения зависимости от США в сфере безопасности, и выделение на эти цели €800 млрд.

Ранее премьер-министр Словакии пригрозил заблокировать саммит ЕС из-за ситуации с поставками газа.