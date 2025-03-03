Словакия хочет заблокировать саммит ЕС по Украине из-за ситуации с газом

Словакия может заблокировать саммит Евросоюза по Украине из-за ситуации с прекращением транзита российского газа в ЕС. Об этом сообщает агентство СТК со ссылкой на словацкого премьер-министра Роберта Фицо.

«Он [Фицо] намерен сделать это, если государственные деятели европейского блока не поддержат требование Братиславы о том, чтобы ЕС призвал Киев возобновить транзит природного газа через свою территорию», — говорится в сообщении.

При этом глава правительства Словакии допустил возможность компромисса.

Срок контракта на транзит российского газа через Украину истек 31 декабря. Утром 1 января «Газпром» объявил о прекращении поставок. Цена газа в Европе после прекращения транзита взлетела до максимума с октября 2023 года. Первой от остановки поставок пострадала Молдавия, в Приднестровье и вовсе остановили работу почти всех предприятий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Будапеште заявили, что ЕК нарушила две гарантии энергобезопасности Венгрии.