ЛДПР внесла в Госдуму проект амнистии к 80-летию Победы

Либерально-демократическая партия России (ЛДПР) 6 марта внесет в Госдуму проект об амнистии к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом в интервью RTVI сообщил один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, ГД с 2015 года не проводила амнистию и это «плохо», ее нужно «проводить чаще».

«Многие из мест лишения свободы или те, кто подвергся уголовному преследованию, смог заключить контракт и уйти воевать», — заявил Нилов.

По словам депутата, среди заключенных есть инвалиды, женщины и несовершеннолетние, которых можно было бы помиловать. Кроме того, среди них есть те, кто просто не стал подписывать контракт с Минобороны РФ и находится в местах лишения свободы. Нилов подчеркнул, что Госдума может объявить амнистию и этой возможностью нужно воспользоваться.

До этого депутат Государственной думы, первый замглавы комитета по госстроительству Юрий Синельщиков заявил, что возможная амнистия на День Победы 9 мая 2025 года не будет всепрощающей.

Он провел параллели с амнистией, прошедшей десять лет назад, на 9 мая 2015 года. По его словам, в этот раз из списков на амнистию будут исключены те заключенные, которые совершили тяжкие или особо тяжкие преступления.

Ранее в Кремле прокомментировали возможность амнистировать некоторых осужденных женщин.