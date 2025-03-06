Соединенные Штаты разрушают мировой порядок. Об этом заявил экс-главком ВСУ, посол Украины в Лондоне Валерий Залужный, передает британская газета The Times.

«США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира», — считает бывший главком.

По оценке Залужного, в сложившейся ситуации Америка пытается делегировать вопросы безопасности Европе без участия самих США.

До этого госсекретарь США Макро Рубио заявлял, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. Американский госсекретарь также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.

Также госсекретарь США отметил, что Вашингтон просит Киев не подрывать усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине стал классической прокси-войной России со странами НАТО. По его словам, после того, как «украинская армия понесла катастрофические потери, капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени».

Ранее госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу.