«Страна»: в Киеве подтвердили, что США переговорили с оппонентами Зеленского

На Украине подтвердили информацию американских СМИ о том, что США провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на источники сообщает украинское издание «Страна».

«Источники «Страны» в украинских политических кругах и в Верховной раде, подтверждают информацию американских СМИ, что представители (президента США Дональда. – прим. ред.) Трампа ведут переговоры с представителями различных партий Украины на предмет подготовки к выборам и побуждения Зеленского к переговорам о завершении войны», — говорится в сообщении издания.

Как отмечается в материале, источники «удивлены, почему из всех контактов Белого дома с украинскими политиками в СМИ были выделены только бывший президент Украины Петр Порошенко и экс-премьер страны Юлия Тимошенко.

Украинское издание пишет, что в фокусе внимания Белого дома сейчас несколько фигур – экс-главком ВСУ Валерий Залужный, который, согласно рейтингам, может победить Зеленского на выборах, мэр Киева Виталий Кличко, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) и глава фракции «Слуг народа» Давид Арахамия, которые противостоят руководителю офиса президента Украины Андрею Ермаку и «более позитивно» относятся к идее завершить конфликт.

Американская газета Politico сообщала, что люди из окружения президента США провели тайные переговоры в Киеве с политическими оппонентами президента Украины Владимира Зеленского, в частности, с Тимошенко и Порошенко.

Отмечалось, что основной темой встречи было проведение президентских выборов на Украине. По данным собеседника издания из Республиканской партии, участники переговоров позиционируют себя как людей, с которыми легче найти общий язык, чем с Зеленским.

Срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.

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