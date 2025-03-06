Зеленского предупредили об уступках ради американской помощи

Лидеры Евросоюза предупредили украинского президента Владимира Зеленского о необходимости пойти на уступки ради возобновления американских поставок военной помощи и разведданных. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на дипломатические источники.

По данным издания, был разработан план по восстановлению отношений между Киевом и Вашингтоном. Зеленскому посоветовали прежде всего проявить искреннюю готовность начать мирные переговоры и объяснили, что одного лишь согласия подписать сделку по полезным ископаемым будет уже недостаточно.

«Теперь Киеву придется продемонстрировать нечто большее, чем просто подписание самой сделки. Белый дом теперь хочет начать обсуждение условий мирного соглашения», — рассказал собеседник издания.

4 марта Белый дом подтвердил приостановку военной помощи Украине после встречи президентов США и Украины. Американский лидер Дональд Трамп выразил недовольство недостаточной благодарностью со стороны украинского президента Владимира Зеленского за предоставленную его стране американскую помощь.

Ожидается, что приостановка военной поддержки продлится до тех пор, пока Киев не продемонстрирует приверженность мирному урегулированию конфликта. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В свою очередь военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что после того, как Зеленский заключит обещанные соглашения с США, от него могут избавиться. По мнению эксперта, украинский лидер станет никому не нужным, но очень неудобным активом.

Ранее политолог заявил, что Зеленский «оттягивает печальный финал».